Кадыров получил рекордные 99,85% голосов на выборах главы Чечни

Его соперниками были Исмаил Денильханов от "Справедливой России" и Халид Накаев от КПРФ.

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров вновь победил на выборах руководителя региона. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

К текущему моменту в республике сотрудники ЦИК обработали 100% протоколов. По итогам проверки член партии "Единая Россия" набрал 99,85% голосов. Кандидаты от "Справедливой России" и КПРФ Исмаил Денильханов и Халид Накаев набрали по 0,05% голосов соответственно.

Это уже третьи выборы главы республики, в которых принимает участие Рамзан Кадыров. На выборах 2021 года за политика проголосовали 99,7% избирателей, а в 2016 году — 97,94%.

По данным ЦИК на утро 21 сентября, "Единая Россия" получила на выборах 57,86% голосов по партийному списку, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,9%. За "Новых людей" проголосовали 7,94%, за "Справедливую Россию" — 4,95%.

Ранее мы сообщали, что суд Петербурга принял решение отстранить члена УИК за испорченный бюллетень.

Фото: Telegram / Kadyrov_95