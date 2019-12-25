Врачи из Ленобласти 57 суток сохраняли беременность при подтекании вод

9 марта посредством естественных родов на свет появилась девочка Есения.

В Ленинградском областном научно-клиническом перинатальном центре (ЛОПЦ) врачи провели уникальную процедуру по сохранению беременности. В течение восьми с лишним недель медики боролись за жизнь будущей девочки из Гатчинского округа, сумев уберечь плод от инфекции после преждевременного излития околоплодных вод.

Пациентка из поселка Сиверский поступила в отделение патологии 11 января на сроке 27 недель и 4 дня. У женщины диагностировали пролабирование (выпячивание) плодного пузыря. Несмотря на наличие высокотехнологичного оборудования для выхаживания глубоко недоношенных детей, специалисты выбрали консервативно-выжидательную тактику, чтобы дать ребенку максимально развиться внутриутробно.

Главной опасностью при таком диагнозе является инфицирование плода. Для предотвращения сепсиса женщине провели несколько курсов антибактериальной терапии. Параллельно применялся комплекс мер: строгий постельный режим;

постоянный контроль анализов матери и профилактика респираторного дистресс-синдрома – специальная терапия помогла легким малыша подготовиться к раннему рождению.

Упорство медиков дало результат: врачам удалось продлить беременность на 57 суток. 9 марта посредством естественных родов на свет появилась девочка Есения. На момент рождения срок гестации составил 35,4 недели. Новорожденная весила 2320 граммов при росте 47 сантиметров, оценка по шкале Апгар составила 7/8 баллов.

Сейчас Есения активно развивается и уже начинает ползать. Ее мать выразила глубокую благодарность всему персоналу Перинатального центра за поддержку и профессионализм, проявленный на всем пути лечения.

Ранее мы сообщили о том, что в ЛОКБ спасли женщину с беременностью в рудиментарном роге матки.

Фото: Ленинградский областной перинатальный центр

