Жительница Ленобласти задержана за мошенничество с золотыми слитками более чем на 100 млн рублей

Преступная схема действовала с конца весны до начала августа.

В полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 76-летний житель дома на улице Димитрова. Мужчина сообщил о масштабном хищении сбережений его семьи — жертвой дистанционных мошенников стала его супруга, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Схема обмана была классической для подобных преступлений. Еще 25 мая неизвестный позвонил пенсионерке, представился сотрудником спецслужб и заявил о необходимости провести "проверку" счетов. Для этого женщину убедили снимать наличные деньги и передавать их посредникам. На этом злоумышленники не остановились: под предлогом обеспечения сохранности капитала пенсионеров заставляли приобретать золотые слитки и отдавать их курьерам.

Преступная схема действовала с конца весны до начала августа. В период с 25 мая по 7 августа пожилая женщина передала курьеру драгоценные металлы общей массой 8 килограммов 250 граммов, а также все имевшиеся накопления. Общий материальный ущерб превысил 102 миллиона рублей. Эта сумма включала в себя личные сбережения супругов, копившиеся годами, а также кредитные средства, которые пенсионеры были вынуждены взять в банках. По факту произошедшего следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска цепочка начала распадаться. В результате комплекса мероприятий в деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области была задержана подозреваемая. Ею оказалась 22-летняя местная жительница, выступавшая в роли пешего курьера и перевозившая золото от пенсионеров к организаторам схемы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности организаторов преступной группы и других соучастников. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция в очередной раз напоминает гражданам о недопустимости передачи денег и ценностей незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись по телефону.

Ранее мы сообщили о том, что винтовку Мосина, гранаты и более 2 тыс. патронов изъяли у пенсионерки в Приморском районе Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

