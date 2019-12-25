На проспекте Наставников пьяный пациент угрожал ножом фельдшеру скорой помощи, приехавшему к его жене

В отношении задержанного составлен административный протокол за нарушение общественного порядка.

В ночь на 21 сентября в дежурную часть полиции Красногвардейского района поступил экстренный вызов. Жильцы сообщили, что мужчина из квартиры в доме 45 корпус 1 по проспекту Наставников удерживает у себя дома врача скорой медицинской помощи и угрожает ему ножом. Медик прибыл по вызову для оказания помощи супруге агрессивного жильца.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы. Правоохранители задержали дебошира — им оказался 44-летний хозяин квартиры. Установлено, что, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он встретил прибывшего 40-летнего фельдшера с ножом в руках.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного составлен административный протокол за нарушение общественного порядка. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств инцидента и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти или иного лица, исполняющего свои профессиональные обязанности.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции и был задержан после стрельбы по колесам.

Фото: Piter.TV