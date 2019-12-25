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После ДТП с лосем в Приозерском районе подростка госпитализировали в больницу
Сегодня, 10:05
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После ДТП с лосем в Приозерском районе подростка госпитализировали в больницу

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с диким животным. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Ночью 20 сентября на 69-м километре трассы "Ушково — Гравийное" в Приозерском районе 23-летняя водительница автомобиля Renault Megane допустила занос, когда пыталась объехать вышедшего на дорогу лося. Иномарка оказалась в кювете и опрокинулась. 

В результате аварии 16-летний пассажир получил множественные травмы. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Уточняется, что в течение года девушку привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 31 раз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: с начала года в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли более 20 мотоциклистов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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