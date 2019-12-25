ЦИК зафиксировал только два случая вброса бюллетеней на выборах

Глава ЦИК отметила, что оба случая будут расследованы.

В России за весь период выборов зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Нарушения произошли в Марий Эл и Крыму, сообщила при подведении предварительных итогах голосования председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что оба эпизода быстро вскрылись благодаря системе наблюдения и контролю за работой избирательных участков. По словам Панфиловой, причастных к нарушениям на избирательных участках отстранили от работы. Глава ЦИК подчеркнула, что российская система максимально открыта и прозрачна, поэтому "все тайное моментально становится явным".

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходило с 18 по 20 сентября. ПО данным ЦИК, активность избирателей превысила 59%, что стало рекордным показателем.

Ранее мы сообщали, что 20 сентября за депутатов Госдумы проголосовали более 1,9 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV