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ЦИК зафиксировал только два случая вброса бюллетеней на выборах
Сегодня, 13:00
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ЦИК зафиксировал только два случая вброса бюллетеней на выборах

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Глава ЦИК отметила, что оба случая будут расследованы.

В России за весь период выборов зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Нарушения произошли в Марий Эл и Крыму, сообщила при подведении предварительных итогах голосования председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что оба эпизода быстро вскрылись благодаря системе наблюдения и контролю за работой избирательных участков. По словам Панфиловой, причастных к нарушениям на избирательных участках отстранили от работы. Глава ЦИК подчеркнула, что российская система максимально открыта и прозрачна, поэтому "все тайное моментально становится явным".

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходило с 18 по 20 сентября. ПО данным ЦИК, активность избирателей превысила 59%, что стало рекордным показателем.

Ранее мы сообщали, что 20 сентября за депутатов Госдумы проголосовали более 1,9 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV 

Теги: выборы 2026, выборы в госдуму, крым выборы, марий эл выборы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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