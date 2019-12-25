Стало известно, где будет стоять экомобиль в Петербурге на этой неделе

Специалисты принимают на утилизацию и обезвреживание широкий спектр материалов, которые нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры.

В ближайшие дни мобильный пункт приема опасных отходов возобновит работу в нескольких районах Петербурга. Расписание стоянок экомобиля опубликовал городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты принимают на утилизацию и обезвреживание широкий спектр материалов, которые нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры:

Осветительные приборы: ртутные (люминесцентные) и светодиодные лампы;

Ртутьсодержащие отходы: градусники, тонометры и прочие бытовые приборы с ртутью;

Автотовары: отработанные автомобильные шины и масла;

Электроника и химия: батарейки, аккумуляторы, старая бытовая и компьютерная техника (кроме крупногабаритной), просроченные лекарства, старые противогазы, лаки, краски и бытовая химия с истекшим сроком годности.

Чтобы не пропустить приезд спецтехники в свой район, горожанам рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте СПб ГБУ "Экострой". В случае возникновения вопросов по правилам сортировки или системе сбора опасных отходов жители могут обратиться в мобильную экологическую дежурную службу по телефону: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю экологические службы Петербурга собрали 7500 кг нефтесодержащих отходов.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

