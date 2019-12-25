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Явка на выборах в парламент Петербурга составила свыше 50%
Сегодня, 13:12
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Явка на выборах в парламент Петербурга составила свыше 50%

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По голосованию за депутатов лидирует "Единая Россия" (55,45%).

Избирательная комиссия Петербурга опубликовала новые данные по итогам голосования. К настоящему времени обработали 89,11% протоколов по выборам в городской парламент, сообщил председатель избиркома Максим Мейксин 21 сентября. 

По голосованию за депутатов лидирует "Единая Россия" (55,45%). Далее идут "Новые люди" (11,82%), КПРФ (11,28%), ЛДПР (10,19%), "Зеленые" (6,17%) и "Справедливая Россия" (3,41%). Явка составила 51,34%, но цифра продолжает расти. 

Напомним, голосование продлилось с 18 по 20 сентября. Заключительный день выборов сопровождался различными мероприятиями на избирательных участках.

Ранее мы рассказывали о том, что финальный день выборов в Ленобласти начался с явки выше 50%. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборы, закс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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