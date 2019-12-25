Спасатели Ленобласти нашли время для голосования в день выборов

Между вызовами и дежурствами: спасатели Ленобласти пришли на выборы.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области приняли участие в голосовании в заключительный день выборов. Фотографии спасателей на избирательных участках опубликовала Аварийно-спасательная служба региона.

В службе отметили, что спасатели ежедневно работают в условиях, требующих высокой концентрации, выдержки и готовности оперативно реагировать на происшествия. Участие в голосовании там назвали осознанным гражданским шагом. 20 сентября в Ленинградской области проходит последний день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного собрания региона восьмого созыва. По данным Леноблизбиркома на 12:00, явка на выборах в Госдуму составила 50,33 %. Проголосовали 721 597 человек.

На выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области явка достигла 51,49 %. В голосовании приняли участие 711 303 избирателя.

Ранее юные петербуржцы примерили форму пожарных на эстафете "Команда 101".

Фото: Аварийно-спасательной службы Ленинградской области