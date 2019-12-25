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Девушка рассказала о тайной съемке в петербургском метро, о которой узнала спустя два года
Вчера, 20:36
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Девушка рассказала о тайной съемке в петербургском метро, о которой узнала спустя два года

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По данным Baza, ролик с пассажиркой неизвестный отправил ей в середине сентября.

В петербургском метро девушку тайно сняли на видео, а запись спустя 2 года отправили ей через интернет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел несколько лет назад на станции метро "Ладожская". Девушка под псевдонимом Диана рассказала, что тогда за ней следовали несколько мужчин. Они пытались завести с ней разговор, однако затем скрылись.

О произошедшем она узнала только в середине сентября 2026 года. Неизвестный отправил ей видео, на котором те же мужчины с использованием вспышки снимали ее в метро. На записи были запечатлены ее лицо, фигура и ягодицы.

После того как девушка ознакомилась с сообщением, отправитель заблокировал ее. Диана предположила, что в петербургском метро может действовать группа людей, занимающихся подобными съемками. Девушка планирует обратиться в полицию.

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Фото: Piter.TV

Теги: метро, суд, съёмка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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