Движение на участке красной ветки метро Петербурга временно приостановлено

В настоящее время движение организовано двумя независимыми участками.

Утром в понедельник, 31 августа, работа метрополитена Северной столицы была нарушена. Как сообщает пресс-служба городской подземки, поезда временно перестали ходить по части Линии 1 между станциями "Площадь Ленина" и "Площадь Восстания".

В настоящее время движение организовано двумя независимыми участками: от станции "Проспект Ветеранов" до "Площади Восстания" и от "Площади Ленина" до конечной станции "Девяткино".

UPD: Станция метро "Девяткино" также была закрыта для входа пассажиров. Кроме того, на красной ветке произошел еще один инцидент: на станции "Чернышевская" остановился поезд из-за технической неисправности. На станцию направлены аварийные бригады метрополитена для скорейшего восстановления движения. Для помощи остановившемуся составу назначен вспомогательный поезд. После высадки людей неисправный вагон будет убран с линии.

В метрополитене были развернуты бригады скорой медицинской помощи. В пресс-службе городской подземки пояснили, что медики дежурят для оказания помощи пассажирам при необходимости.

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Фото: Piter.TV