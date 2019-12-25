Андрей Ургант пришел на избирательный участок в Лисьем Носу

Он посетил избирательный участок в поселке Лисий Нос.

Актер Андрей Ургант 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга. Он пришел на избирательный участок, расположенный на Приморском шоссе в поселке Лисий Нос, где опустил бюллетени в урну для голосования.

После голосования Ургант ответил на вопросы журналистов и сфотографировался с членами участковой избирательной комиссии. В Петербурге голосование проходит с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00.

В Северной столице в эти дни проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва и Законодательного собрания Петербурга VIII созыва. Также жители города выбирают депутатов представительных органов нескольких муниципальных образований.

Ранее Николай Валуев проголосовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV