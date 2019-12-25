Наблюдателя от "Яблока" задержали после спора о статусе на УИК в Петербурге

В Петербурге задержали наблюдателя от "Яблока" на избирательном участке.

На УИК №1919 в Петербурге 19 сентября задержали наблюдателя от партии "Яблоко". По информации партии, мужчина накануне весь день находился на участке, однако во второй день голосования председатель комиссии не подтвердила его статус. После возникшего спора была вызвана полиция, а наблюдателя доставили в 86-й отдел. Ему вменили неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции по статье 19.3 КоАП.

Накануне представители "Яблока" также сообщали о проблемах с допуском наблюдателей. В частности, по данным партии, около 200 человек не смогли попасть на выборы по разным причинам. Глава Горизбиркома Максим Мейксин заявлял, что сложности могли возникнуть как из-за ошибок при подготовке документов кандидатами, так и по другим причинам. Член Горизбиркома Юрий Кузьмин, в свою очередь, объяснял, что списки наблюдателей должны были быть представлены в соответствующие территориальные комиссии, а документы, поданные после окончания рабочего дня, не могли быть приняты.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга проходят с 18 по 20 сентября. В городе работают 1975 постоянных и 47 временных избирательных участков, а также 107 экстерриториальных.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV