На выборах в Петербурге впервые заработал онлайн-сурдоперевод

Глухим и слабослышащим избирателям Петербурга впервые доступен онлайн-сурдоперевод.

В Петербурге впервые на всех избирательных участках запустили систему онлайн-сурдоперевода. Услуга доступна глухим и слабослышащим избирателям в течение всего дня, бесплатно и без предварительной записи. Чтобы воспользоваться помощью, достаточно обратиться к члену участковой комиссии, который свяжется со службой перевода, после чего специалист подключится по видеосвязи в режиме реального времени.

Для работы на выборах в Петербурге привлекли 12 профессиональных сурдопереводчиков. Избиратель может воспользоваться собственным телефоном для видеосвязи либо попросить сотрудника комиссии подключить специалиста с помощью оборудования на участке. Ранее переводчики жестового языка дежурили только на отдельных площадках, поэтому теперь необходимость их постоянного присутствия непосредственно на участке отпала. В городе насчитывается около 17 тысяч человек с нарушением слуха.

Помимо онлайн-сурдоперевода, на участках работают волонтеры, прошедшие обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью. В Петербурге также предусмотрены другие способы сделать голосование доступнее, включая оборудование для незрячих и слабовидящих избирателей. Онлайн-сурдоперевод ранее анонсировался как новый формат организации голосования в городе и впервые применяется на выборах 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV