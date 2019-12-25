В Петербурге завершилось голосование на 113 судах и 6 полярных станциях

На судах и полярных станциях завершилось голосование, связанное с Петербургом.

Голосование на судах, находящихся в плавании, и полярных станциях, связанных с Петербургом, уже завершилось. Об этом на брифинге в Доме журналиста сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. Всего голосование прошло на 113 судах и 6 полярных станциях, среди которых 5 антарктических и 1 арктическая.

По словам Кузьмина, информация о голосовании и его результатах передается по техническим каналам связи. При организации связи с полярными станциями избирательным комиссиям помогает Институт Арктики и Антарктики. Комиссии на судах формировали из членов экипажей.

В дни голосования экстерриториальные участки также работают в Ленинградской и Псковской областях, а также в Мариуполе. Выборы депутатов Госдумы и региональных органов власти проходят с 18 по 20 сентября 2026 года.

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Фото: Piter.TV