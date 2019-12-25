  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Москвич потерял 320 тысяч рублей после знакомства на сайте знакомств
Вчера, 23:18
79
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Москвич потерял 320 тысяч рублей после знакомства на сайте знакомств

0 0

Житель Москвы стал жертвой шантажа после знакомства в интернете.

30-летний житель Москвы познакомился с девушкой на сайте знакомств, после чего они продолжили общение в мессенджере. Собеседники обменялись личными фотографиями, однако спустя некоторое время девушка начала угрожать мужчине распространением одного из снимков среди его знакомых и потребовала деньги.

Москвич перевел на несколько банковских счетов 320 тыс. руб., рассчитывая прекратить шантаж. После получения денег собеседница удалила переписку, а мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Подобный случай ранее произошел с россиянкой: после знакомства в интернете она также отправила собеседнику личные фотографии, а тот начал требовать деньги, угрожая распространить полученные материалы.

Ранее на Piter.TV: в Кудрово сотрудница ювелирного магазина отдала украшения и деньги юному курьеру мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии