Умерла журналистка Наташа Рей, распространявшая заявления о Брижит Макрон

Наташа Рей умерла от рака после громкого расследования о Брижит Макрон.

Французская журналистка Наташа Рей умерла 13 сентября от рака. О ее смерти сообщил коллега Ксавье Пуссар. Похороны журналистки должны состояться на кладбище Сен-Палле в городе Сент. Рей стала известна благодаря публикациям и выступлениям, посвященным супруге президента Франции Брижит Макрон.

В декабре 2021 года Рей выступила на YouTube-канале Амандин Руа и заявила, что несколько лет занимается расследованием биографии первой леди Франции. Журналистка утверждала, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель. Эти утверждения получили широкое распространение в интернете, однако сама формулировка является утверждением Рей, а не установленным фактом.

В день смерти журналистки стало известно о ее судебном споре с Брижит Макрон. По данным РИА Новости, Рей выиграла дело в Апелляционном суде Парижа по иску о клевете. Подробности решения и его юридические последствия в публикации не приводятся.

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