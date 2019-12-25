СПБ Биржа перенесет начало торгов на час раньше с 24 сентября

Остальные параметры работы площадки останутся без изменений.

С понедельника, 24 сентября, СПБ Биржа изменит расписание основной торговой сессии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на площадку, торги будут начинаться в 09:00 мск вместо прежних 10:00 мск.

Согласно новому графику утренняя дополнительная сессия сохранится и будет проходить с 07:00 до 09:00 мск. Основная сессия продлится с 09:00 до 19:00 мск.

Остальные параметры работы площадки останутся без изменений. Торги ценными бумагами будут завершаться в 23:50 мск. Операции с неоактивами (фьючерсными контрактами) на глобальные ценные бумаги доступны до 23:00 мск, а контракты на российские акции и криптоиндексы – до 00:00 мск. Стоит отметить, что сделки с базисными активами российских и иностранных ценных бумаг доступны неквалифицированным инвесторам только после прохождения тестирования, тогда как операции с криптовалютными индексами открыты исключительно для квалифицированных инвесторов. В выходные и праздничные дни график останется прежним – начало торгов в 10:00 мск.

Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков пояснил, что перенос старта необходим для лучшей синхронизации торговых сессий разных площадок. По его словам, это сделает работу участников рынка более удобной.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мошенники начали предлагать "доступ к тестовым торгам криптовалютами" от имени Мосбиржи.

Фото: официальный сайт ПАО "СПБ Биржа"