В Петербурге осудили гендиректора двух компаний за хищение 310 млн рублей у клиентов

Выборгский суд Петербурга приговорил Павла Федорова к 5,5 года колонии за обман 79 покупателей модульных домов.

Выборгский суд Петербурга приговорил гендиректора компаний "Летвуд" и "Летвуд-М" Павла Федорова к 5,5 года колонии общего режима. Суд также на 2 года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере строительства индивидуальных домов, а также привлекать деньги граждан на такие работы. Федоров полностью признал вину.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Федоров обманул 79 клиентов и похитил у них не менее 310 895 535 руб. Покупатели передавали деньги компаниям за изготовление, монтаж и установку индивидуальных жилых домов модульной конструкции. После заключения договоров предприниматель вводил клиентов в заблуждение относительно готовности домов и сроков их сдачи.

Кроме того, через сотрудников компаний, не знавших о преступном замысле, Федоров распространял в СМИ рекламу с заведомо недостоверными сведениями. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 182,6 млн руб. Об аресте предпринимателя по этому делу сообщалось в ноябре 2024 года.

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Фото: Piter.TV