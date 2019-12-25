Юрист Зайцева рассказала, повлияет ли 1 млн рублей на другие выплаты матерям‑героиням

Звание "Мать-героиня" учредили в России в 2022 году.

Получение единовременного поощрения в миллион рублей не отразится на других выплатах, положенные россиянкам со званием "Мать-героиня". Об этом 360.ru рассказала основатель и старший юрист ООО "Принцип" Ксения Зайцева.

Эксперт отметила, что это именно единовременная выплата, остальные не поменяются. Выплата в миллион рублей не является новой мерой поддержки, в России сейчас предусмотрено единовременное поощрение при присвоении звания "Мать-героиня".

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Звание "Мать-героиня" учредили в 2022 году. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. При этом младшему ребенку на момент присвоения звания не должно быть больше одного года.

Фото: Piter.tv