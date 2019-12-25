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Экологи "Водоканала" совершили 505 выездов по обращениям жителей Петербурга
Сегодня, 15:43
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Экологи "Водоканала" совершили 505 выездов по обращениям жителей Петербурга

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Особое внимание уделяют предотвращению сбросов в систему водоотведения.

Специалисты петербургского "Водоканала" совершили 505 выездов по обращениям местных жителей с начала года. В 2025-м показатель составлял 418 проверок, сообщили в предприятии 18 сентября.

Особое внимание экологи уделяют предотвращению сбросов в систему водоотведения. Их стало на 21% меньше, что является результатом системной работы по выявлению нарушителей и передаче материалов в надзорные органы для привлечения к ответственности. Кроме того, на 25% уменьшилось количество заявок, связанных с загрязнениями водных объектов.

Самые частые обращения были связаны с обнаружением неприятного запаха (423 выезда). Его возникновение может быть обусловлено засором на участке канализационной сети. 

Специалисты также отметили значительное повышение активности горожан в вопросах экологического контроля – это позитивный сигнал к улучшению эффективности работы по охране окружающей среды. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее мы рассказывали о том, что "Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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