Экологи "Водоканала" совершили 505 выездов по обращениям жителей Петербурга

Особое внимание уделяют предотвращению сбросов в систему водоотведения.

Специалисты петербургского "Водоканала" совершили 505 выездов по обращениям местных жителей с начала года. В 2025-м показатель составлял 418 проверок, сообщили в предприятии 18 сентября.

Особое внимание экологи уделяют предотвращению сбросов в систему водоотведения. Их стало на 21% меньше, что является результатом системной работы по выявлению нарушителей и передаче материалов в надзорные органы для привлечения к ответственности. Кроме того, на 25% уменьшилось количество заявок, связанных с загрязнениями водных объектов.

Самые частые обращения были связаны с обнаружением неприятного запаха (423 выезда). Его возникновение может быть обусловлено засором на участке канализационной сети.

Специалисты также отметили значительное повышение активности горожан в вопросах экологического контроля – это позитивный сигнал к улучшению эффективности работы по охране окружающей среды. Пресс-служба "Водоканала"

Ранее мы рассказывали о том, что "Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит.

Фото: пресс-служба "Водоканала"