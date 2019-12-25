В четверг в Петербурге может выпасть до 20 мм осадков

Система водоотведения "Водоканала" подготовлена к приему стока.

В Петербурге 10 сентября ожидаются сильные дожди. По информации синоптиков, сегодня может выпасть 5-10 мм осадков, местами – до 15-20 мм, рассказали в "Водоканале".

Система водоотведения предприятия подготовлена к приему стока. При выпадении нормативного количества осадков канализация примет весь объем воды. Однако на улицах все равно могут возникать временные скопления.

"Водоканал" эксплуатирует и обслуживает уличные канализационные сети, находящиеся на балансе предприятия. На отдельных участках владельцами сетей могут быть другие организации: застройщики, управляющие компании, дорожные службы и другие. Пресс-служба "Водоканала"

Сообщить о больших лужах получится по телефонам: 004 и 576-14-83.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге к воскресенью станет меньше дождей.

Фото: Piter.TV