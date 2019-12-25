"Водоканал" с 14 по 17 сентября проведет профилактическую мойку городских фонтанов

В ходе обслуживания конструкции будут промыты от накопившихся загрязнений и посторонних предметов.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил в своем Telegram-канале о начале сезонных профилактических работ. В период с 14 по 17 сентября специалисты проведут комплексную чистку фонтанного оборудования.

В ходе обслуживания конструкции будут промыты от накопившихся загрязнений и посторонних предметов.

Горожане смогут увидеть привычное зрелище – струи воды на площадях города – однако режим работы фонтанов будет зависеть от графика очистки конкретных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит.

Фото: Пресс-служба СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"