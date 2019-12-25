Желтая разметка во дворах Петербурга помогла сократить число нарушений на 33%

В Петербурге парковку во дворах начали ограничивать желтой разметкой.

В Петербурге начали активнее использовать желтую эксплуатационную разметку, которая запрещает остановку и стоянку автомобилей на отдельных участках дворов. По данным Государственной административно-технической инспекции, за год количество выявленных нарушений на таких участках сократилось примерно на треть. Об этом пишет ДП.

Эксплуатационная маркировка появилась в Правилах благоустройства Петербурга в 2023 году. Ее используют для обозначения территорий, где припаркованные автомобили могут мешать проезду специальной техники, вывозу мусора, уборке снега, проходу пешеходов или доступу к пожарным гидрантам.

Ответственность за парковку на такой разметке действует с 23 февраля 2025 года. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 3 тыс. руб., для юридических лиц — 150 тыс. руб.

Контроль за соблюдением запрета осуществляет ГАТИ. Камеры установлены на 15 автомобилях инспекции, которые регулярно объезжают городские кварталы. Если припаркованная на желтой маркировке машина попадает в поле зрения камеры, информация о нарушении может быть использована для автоматического оформления штрафа. Нарушения также могут фиксировать сотрудники районных администраций, муниципальных образований и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Первая эксплуатационная разметка появилась в Петербурге в 2024 году в муниципальном округе Коломяги на территории ЖК "Шуваловский". В сентябре 2026 года желтые полосы нанесли и в ЖК "Чистое небо". Они появились у домов на Комендантском проспекте, 66/2, 64/4 и 64/5, на Плесецкой улице, 16 и Верхне-Каменской улице, 3.

В КГА сообщили, что сейчас согласованы 4 проекта эксплуатационной разметки в Приморском районе. Кроме того, выдано 22 задания на ее размещение в Приморском, Невском, Московском, Курортном, Петроградском, Выборгском, Кировском, Калининском и Василеостровском районах.

Разметку могут наносить в местах, где необходимо обеспечить проезд спецтехники, подъезд к контейнерным площадкам и пожарным гидрантам, а также сохранить пешеходные связи и внутриквартальные проезды. В частности, желтые полосы вокруг люков пожарных гидрантов уже появились по 7 адресам в Красногвардейском районе.

Заявить о необходимости нанесения эксплуатационной разметки во дворе может житель Петербурга. Для этого необходимо обратиться в администрацию своего муниципального округа. При этом муниципалитет вправе инициировать нанесение маркировки самостоятельно. Еще одним вариантом остается включение таких решений в комплексный проект благоустройства территории застройщиком.

В ГАТИ отмечают, что ранее согласование эксплуатационной разметки занимало много времени и требовало значительных расходов. Сейчас процедуру упростили: разрабатывать отдельные проектные решения для ее нанесения больше не требуется.

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Фото: Piter.tv