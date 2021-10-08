В Ленобласти переименовали две ж/д станции
Сегодня, 12:24
Речь идет об остановочных пунктах на направлении Белоостров — Выборг.

В Ленинградской области на выходных по просьбе местных жителей переименовали два остановочных пункта. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 27 апреля. 

Речь идет о станциях на направлении Белоостров — Выборг. Станция Мухинское болото стала станцией Мухино, а Лазоревка переименована на Лазаревку. 

Ранее на Piter.TV: площади возле Мариинского театра на улице Декабристов в Северной столице присвоено имя дирижера и народного артиста СССР Юрия Темирканова. Соответствующую рекомендацию одобряла Топонимическая комиссия, также решение поддержали родственники музыканта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

