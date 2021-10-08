В Ленобласти переименовали две ж/д станции

В Ленинградской области на выходных по просьбе местных жителей переименовали два остановочных пункта. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 27 апреля.

Речь идет о станциях на направлении Белоостров — Выборг. Станция Мухинское болото стала станцией Мухино, а Лазоревка переименована на Лазаревку.

