В деревне Котлы полыхал реабилитационный центр

Из учреждения эвакуировали пятерых человек.

В Ленинградской области в деревне Котлы произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, рассказали в МЧС России.

В одноэтажном здании, где расположен реабилитационный центр "Новая жизнь", полыхала обстановка на площади 40 квадратных метров. Из учреждения эвакуировали пятерых человек. Причины и обстоятельства происшествия установят дознаватели.

В учреждениях с круглосуточным пребыванием людей необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: следить за исправностью отопительного оборудования, не курить в помещениях, не загромождать эвакуационные пути. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Ранее на Piter.TV: накануне в городе Тельмана произошел пожар в заброшенном доме. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, охватившее площадь в 50 квадратных метров.

Фото: Piter.TV