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В деревне Котлы полыхал реабилитационный центр
Сегодня, 16:08
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В деревне Котлы полыхал реабилитационный центр

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Из учреждения эвакуировали пятерых человек.

В Ленинградской области в деревне Котлы произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, рассказали в МЧС России. 

В одноэтажном здании, где расположен реабилитационный центр "Новая жизнь", полыхала обстановка на площади 40 квадратных метров. Из учреждения эвакуировали пятерых человек. Причины и обстоятельства происшествия установят дознаватели. 

В учреждениях с круглосуточным пребыванием людей необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: следить за исправностью отопительного оборудования, не курить в помещениях, не загромождать эвакуационные пути. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону 

Ранее на Piter.TV: накануне в городе Тельмана произошел пожар в заброшенном доме. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, охватившее площадь в 50 квадратных метров.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

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