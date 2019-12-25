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На трассе "Кола" ограничат пропускную способность до конца сентября
Сегодня, 15:56
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На трассе "Кола" ограничат пропускную способность до конца сентября

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Дорожники будут устранять колейность, укреплять обочины, восстанавливать деформационные швы, менять датчики метеостанций и наносить новую разметку.

На федеральной трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области с 10 августа стартуют масштабные дорожные работы. В связи с ремонтом на участке с 40-го по 52-й километр временно ограничат пропускную способность.

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ремонт продлится до 25 сентября. Дорожники будут устранять колейность, укреплять обочины, восстанавливать деформационные швы, менять датчики метеостанций и наносить новую разметку.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил, что работы развернутся между Кировском и поселком Приладожский. На четырехполосной дороге движение организуют по одной полосе в каждом направлении. Вторую полосу будут попеременно перекрывать участками длиной до 5 км. На свободном ряду скорость ограничат до 40 км/ч. Ремонт будет идти круглосуточно, при этом колейность устранят на всех полосах. Генеральным подрядчиком выступает АО "ВАД".

Ранее мы сообщили о том, что на "Скандинавии" в сторону Петербурга закрыли две полосы до 7 августа.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленобласть, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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