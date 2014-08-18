Боец ВС России пять месяцев в одиночку отбивал атаки ВСУ в ДНР

Военнослужащий продолжал выполнять поставленную боевую задачу даже после ранения.

Российский военнослужащий с позывным Гуль на протяжении 152 дней удерживал позицию в ДНР, успешно отражая атаки украинских дронов. Об этом сообщил РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

Собеседник издания отметил, что Гуль пять месяцев находился на позиции один. Военный получил ранение, однако смог отбил несколько атак противника. Он пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж.

По словам офицера, постоянные атака ВСУ мешали сослуживцам подобраться к своему боевому товарищу. Но они сбрасывали ему продукты, батареи и другие вещи при помощи дронов. После эвакуации Гуль получил государственную награду и его отправили в отпуск.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)