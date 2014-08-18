Ленобласть накроют ливни и грозы в четверг

Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, однако на севере области столбик термометра может опуститься до +21 градуса.

В среду, 6 августа, Ленинградская область окажется во власти облачной погоды с прояснениями. Ночью кратковременные дожди пройдут местами, а днем они ожидаются в большинстве районов, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Утром и днем синоптики не исключают ливней и гроз. Ветер будет дуть с юго-восточного и южного направлений. Утром и ночью он останется слабым, но днем усилится до умеренного, а при грозе станет порывистым.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, однако на севере области столбик термометра может опуститься до +21 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что температура в Петербурге начнет повышаться в среду.

Фото: Piter.TV