Температура в Петербурге начнет повышаться в среду

Столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

В среду погоду в Северной столице по-прежнему определяет северная окраина большого, но постепенно ослабевающего антициклона. В городе прогнозируется переменная облачность без дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. На территории Ленинградской области будет чуть прохладнее – от +22 до +27 градусов.

Дует западный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, достигнув отметки 760 мм ртутного столба, что соответствует климатической норме для этого времени года.

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Фото: Piter.TV