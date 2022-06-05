В Москве оценили миграционный кризис в ЕС.

Желание поблагодарить главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику является целью продвижения "дружелюбных" мигрантов из Марокко вглубь Европейского союза. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля написал комментарий после того, как с конца июля десятки нелегальных беженцев смогли добраться до автономного города Сеута в Испании вплавь и пешком. Многим удалось обойти волнолом, который отделяет испанский город от соседнего Марокко. На фоне миграционного кризиса местные власти решили задействовать военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным национального правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнут территории Сеуты. В свою очередь Рабат уведомил об 11 жертвах.

Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что на текущий момент Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Такое решение привело к дипломатической напряженности между двумя странами регионального сообщества и взаимным претензиями из-за недостаточной солидарности в вопросах миграционной политики.

Дмитриев сравнил наплыв беженцев в Сеуту с падением Рима.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev