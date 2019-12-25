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Полиция раскрыла прошлогоднюю кражу у пожилой петербурженки
Сегодня, 8:52
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Полиция раскрыла прошлогоднюю кражу у пожилой петербурженки

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Из ее квартиры пропали 1 млн рублей и три золотых кольца.

Полицейские Петербурга раскрыли кражу, которая была совершена в прошлом году в отношении пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

Как сообщили в МВД России, 1 сентября 2025-го к правоохранителям Василеостровского района обратилась 87-летняя женщина с Наличной улицы. По словам потерпевшей, 46-летний мужчина, помогавший по хозяйству, украл из ее квартиры 1 млн рублей и три золотых кольца.

На улице Кораблестроителей 3 августа задержали рецидивиста из Сертолово, за его плечами 15 судимостей за мошенничество и кражи. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец попытался похитить из магазина почти 50 шоколадок. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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