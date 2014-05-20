В Петербурге начался масштабный капремонт фасадов на Невском после выдачи ордеров ГАТИ

Во время реставрации квартала специалистам уже удалось сделать несколько исторических находок.

В Петербурге продолжается масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Фонд капремонта совместно с КГИОП восстанавливает исторические здания, для чего ГАТИ выдала свыше 800 ордеров, почти 60 из которых касаются объектов на Невском проспекте.

Центральным объектом работ стал комплекс из семи зданий по адресу: Невский проспект, 22-24. Шесть из них являются памятниками культурного наследия. Как отметил губернатор Александр Беглов, площадь восстанавливаемых фасадов в этом квартале составляет около 36 тысяч квадратных метров – это сопоставимо с пятью футбольными полями. Ядром ансамбля выступает здание знаменитой Петришуле – одного из старейших учебных заведений России, основанного в 1709 году.

Помимо этого, работы ведутся и на других знаковых адресах, среди которых – доходный дом А.И. Трейберга архитектора Бенуа, где в 1870-х годах останавливался Иван Тургенев, дом А.Г. Чадаева, в котором в 80-х годах прошлого века располагалась редакция журнала "Ленинградская панорама", дом П.Д. Мальцова, где в конце XIX века жил композитор Петр Ильич Чайковский со своим братом.

Во время реставрации квартала специалистам уже удалось сделать несколько исторических находок. Во внутреннем дворе школы были обнаружены памятные доски с именами золотых и серебряных медалистов "Петришуле" за 1952 и 1961 годы. После бережной расчистки их вернут учебному заведению.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга