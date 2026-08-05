В настоящее время задержанный дает признательные показания.

Российские силовые структуры задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата на территории Калужской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что пресечена незаконная деятельность гражданина страны 2004 года рождения. Он пытался совершить террористический акт на объекте министерства по обороне страны.

Опертивники заметили, что подозреваемый в инициативном порядке установил сотрудничество с представителем киевского режима, а далее нанес надписи с оскорблениями представителей органов власти России на стены жилых домов. Позже иностранный куратор предложил исполнителю поджечь здание военного комиссариата. Для выполнения задачи молодой человек провел разведку объекта, купил компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако злоумышленника поймали при попытке совершения преступления. В отношении юноши ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 РФ. Речь идет о приготовлении к совершению террористического акта) УК РФ.

В Севастополе задержали россиян за подготовку терактов по заданию Украины.

Фото и видео: ФСБ России