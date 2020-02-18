Рецидивиста отправили в колонию за хищение средств у матери в Петербурге

Общая сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом рассказали 5 августа в надзорном ведомстве.

В марте фигурант без разрешения матери взял ее банковскую карту, зашел в личный кабинет банка и дважды перевел средства со счета. Общая сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. Пропажу денег потерпевшая заметила только спустя время.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге перед судом предстанет похититель сумки с 33 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV