Июль в России стал самым жарким за всю историю за всю историю наблюдений

Новый рекорд превысил показатель июля 2010 года, который затем повторился в 2024 году.

Минувший июль в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что средняя температура по всей стране превысила предыдущие рекордные показатели, их фиксировали в 2010-м и 2024 годах. Такой результат был достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах.

Среднемесячные показатели температуры воздуха в этих регионах превысили климатическую норму на 2–3 градуса и более. Наиболее существенное отклонение зафиксировали в Тюменской области, где температура оказалась выше нормы на 4 градуса.

Несмотря на температурный рекорд в масштабах страны, в Санкт-Петербурге месяц оказался близким к климатической норме. В городе температурная аномалия составила минус 0,1 градуса.

Ранее мы рассказывали, что Петербург возглавил рейтинг самых востребованных городов России для путешествий в июле.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)