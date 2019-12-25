Начало августа в Петербурге будет холодным

Однако ближайшие три дня погоду определит барический гребень от антициклона.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что начало августа в городе будет "очень даже капризным". В Северную столицу придут атмосферные фронты и циклон с дождями.

Однако ближайшие три дня погоду определит барический гребень от антициклона. Ожидаются тепло и солнечность, температура воздуха 29 июля составит +22...+23 градуса, в четверг +24…+25 градусов, а в пятницу +26…+28 градусов.

Ветер преимущественно слабый со сменой направления от северного до южного, но в дневные часы с прогревом воздуха, как обычно, будет небольшое усиление ветра. Александр Колесов, синоптик

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Фото: Piter.TV