В УЕФА намерены провести экстренное заседание для обсуждения планов Инфантино

В СМИ рассказали о том, что депутаты в ЕС раскритиковали продажу доли коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам.

Депутаты Европарламента (ЕП) раскритиковали план президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частному бизнесу. Соответствующими данными поделилось европейское издание Politico. Авторы статьи написали о том, что сейчас рассматривается вопрос о приглашении главы ФИФА в ЕП для обсуждения этой темы.

Во вторник, 28 июля, британская газета The Times сообщила о том, что Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на Чемпионат мира частным инвесторам в рамках собственной придуманной схемы, которая потенциально может принести десятки миллионов фунтов. Данный план предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. Кроме ЧМ речь идет о клубном чемпионате мире. В материале упоминается о том, что ранее футбольная организация консультировалась с лицами, близкими к администрации американского президента-республиканца Дональда Трампа.

В статье иностранного СМИ говорится о том, что ряд депутатов из Европы заявили о том, что спорт не может подчиняться логике финансовых рынков. Они назвали предложение Джанни Инфантино "абсурдным". Сейчас в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили журналистам о том, что международная организация не будет стоять в стороне в тот момент, пока ФИФА пытается изменить будущее футбола в угоду интересам коммерческих инвесторов. Британские представители телеканала Sky News отметили, что официальные представители национальных федераций, входящих в УЕФА, на текущей неделе проведут экстренное совещание по проблеме.

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Фото: pxhere.com