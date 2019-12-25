Конгресс США отправился на летний перерыв.

Представители американской Демократической партии грозят заблокировать новые санкции в отношении России. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделились местные журналисты из издания Politico. В статье сообщается о том, что определенные возражения вызывают только те положения документа, в которых говорится о должностных полномочиях лидера Белого дома по введению тарифов. Журналисты заметили, что ожидают того, что проект не может быть принят как минимум до сентября, потому что сейчас законодатели находятся на августовском перерыве в рабочей деятельности.

Демократы в Палате представителей, вероятно, будут сопротивляться этому законопроекту из-за опасений, что он предоставляет Трампу более широкие полномочия по введению тарифов текст иностранной публикации

Известно, что в беседе с журналистами Дональд Трамп сказал, что, по его мнению, Палате представителей США не стоит возвращаться с летних каникул для изучения законопроекта о санкциях в отношении российского руководства. Однако американский политический деятель отметил, что хотел бы видеть введение пошлин в рамках ограничительных мер как в отношении Москвы, так и Ирана.

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