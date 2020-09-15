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К 1 сентября в Петербурге проверят фасады и территории образовательных учреждений
Вчера, 10:26
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К 1 сентября в Петербурге проверят фасады и территории образовательных учреждений

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Особое внимание уделят устранению надписей и рисунков при их наличии.

По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина власти проверят фасады и территории детских садов, школ и других образовательных учреждений. Более 2,5 тыс. отчетных фотографий нужно будет загрузить в информационную систему до 21 августа включительно, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

Затем специалисты ГАТИ проведут выборочный контроль исполнения поручения. Особое внимание уделят устранению надписей и рисунков при их наличии. 

Ранее на Piter.TV: ГАТИ направила ведомствам более 100 предложений по благоустройству для борьбы с парковкой на газонах в 17 районах Петербурга. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гати, образовательные учреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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