К 1 сентября в Петербурге проверят фасады и территории образовательных учреждений

Особое внимание уделят устранению надписей и рисунков при их наличии.

По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина власти проверят фасады и территории детских садов, школ и других образовательных учреждений. Более 2,5 тыс. отчетных фотографий нужно будет загрузить в информационную систему до 21 августа включительно, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Затем специалисты ГАТИ проведут выборочный контроль исполнения поручения. Особое внимание уделят устранению надписей и рисунков при их наличии.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ направила ведомствам более 100 предложений по благоустройству для борьбы с парковкой на газонах в 17 районах Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)