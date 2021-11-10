В Петербурге открылась выставка Петербургских ангелов "Разговоры по душам"

В Музее-квартире А. А. Блока открылась выставка "Разговоры по душам". Экспозицию посвятили пятилетию Музея Петербургских ангелов. Музей появился из желания сохранить память о художниках Романе Шустрове и Марии Касьяненко и рассказывать об их творчестве.

В Петербурге открылась выставка "Разговоры по душам", приуроченная к пятилетию Музея Петербургских ангелов, сама экспозиция разместилась в Музее-квартире А. А. Блока. Здесь собрали работы художников Романа Шустрова и Марии Касьяненко, их фотографии, а также материалы, связанные с историей самого Музея Петербургских ангелов.

Роман Шустров и Мария Касьяненко много лет жили и работали вместе. В их наследии – произведения из папье-маше, графика, живопись, линогравюры, маски, скульптуры и деревянные арт-объекты. Петербуржцам особенно хорошо знакомы созданные Шустровым ангелы, в том числе пожилой человек с зонтиком, который сидит в Измайловском саду у Молодежного театра на Фонтанке.История этой скульптуры началась с конкурса на создание малой городской скульптуры в 2012 году. Роман Шустров представил работу из папье-маше и вошел в число победителей, немного позже фигуру отлили в бронзе и установили в городском пространстве. Образ пожилого человека оказался необычным для традиционного представления об ангеле, но именно в этом, считает директор Музея Петербургских ангелов Елена Добрякова, и заключалась особенность работ художника.

У Романа ангелы были людьми. Санкт-Петербург – город ангелов, по сути. На Исаакиевском соборе 24 фигуры, к ним можно подойти, но они такие большие и неприступные, а у Романа все иначе он делал стариков ангелами. Нет больше художников, которые бы делали таких. Это шло от сердца. Елена Добрякова, директор Музея Петербургских ангелов

С Марией Касьяненко Роман Шустров познакомился в 2003 году. Тогда она занималась графическим дизайном, но постепенно тоже вошла в художественный мир Романа. Она освоила технику папье-маше и начала создавать кукол и другие работы. Сегодня произведения обоих художников хранятся в Музее Петербургских ангелов. Сам музей открылся в 2021 году, а за пять лет здесь уже проходили литературные встречи и творческие мероприятия, посетителям показывали фильм, созданный в память о Романе Шустрове. Постепенно квартира стала местом, где хранятся работы художников, и пространством для общения людей, которые знали Романа и Марию и знакомы с их творчеством.

Когда Роман и Мария ушли из жизни мы столкнулись с тем, что квартира, в которую они переехали, была абсолютно заполнена разными работами. Надо было что-то делать с этим наследием. Мама Марии, Ольга Шустрова, приняла решение сделать музей. Это беспрецедентный случай. Елена Добрякова, директор Музея Петербургских ангелов

Экспозиция будет работать в Музее-квартире А. А. Блока до 13 декабря.

Фото: Piter.TV