Подарок учителю может обернуться проблемами 5 октября: что говорит закон о сумме

День учителя в 2026 году пройдет 5 октября.

День учителя в России ежегодно отмечают 5 октября. В 2026 году праздник выпадает на понедельник. В этот день поздравления принимают учителя, воспитатели, сотрудники школ и других образовательных учреждений.

Дата совпадает со Всемирным днем учителя, который также отмечается 5 октября. Праздник посвящен педагогам и их профессиональному труду. В СССР День учителя появился в 1965 году. Изначально праздник отмечали в первое воскресенье октября. В 1980 году эта дата была закреплена указом Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях".

В современной России День учителя перенесли на 5 октября в 1994 году. Эта дата связана с международным праздником, установленным ЮНЕСКО. 5 октября 1966 года на конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда в Париже был принят документ "О положении учителей", определивший основные права и обязанности педагогов. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на начало 2024/2025 учебного года в сфере школьного образования в России работали более 1 млн человек. Диплом о высшем образовании имели 86,8 % педагогов.

Одной из известных школьных традиций является день самоуправления. Старшеклассники на время становятся учителями, проводят уроки и помогают организовывать школьную жизнь, а педагоги могут наблюдать за происходящим со стороны. В школах также устраивают праздничные концерты и линейки. Ученики готовят песни, стихи, театральные постановки и другие творческие номера. Нередко после официальной части проходят чаепития. В День учителя проводят награждения педагогов, вручают грамоты и памятные подарки. Важной частью профессионального праздника остается Всероссийский конкурс "Учитель года России", который проводится с 1990 года. Главный приз его победителю — Большой хрустальный пеликан.

Кроме того, к празднику приурочивают выставки, лекции, мастер-классы и профессиональные конференции для педагогов. В 2026 году праздничные мероприятия проходят в рамках Большой учительской недели. Она стартовала 28 сентября и продлится до 5 октября. В этот период в школах, колледжах и детских садах организуют различные мероприятия, посвященные педагогам.

Традиционным подарком для педагога остаются цветы и открытки. Также ученики могут подготовить памятные подарки своими руками — альбом с пожеланиями от класса, рисунки, коллективную поделку или видеопоздравление. В качестве подарка также можно выбрать канцелярию, книги, тематические сувениры или другие небольшие вещи, связанные с интересами учителя. При этом при выборе подарка необходимо учитывать требования законодательства. Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, для работников образовательных организаций установлен запрет на получение обычных подарков, стоимость которых превышает 3000 рублей.

Деньги в качестве подарка учителю также не относятся к допустимым вариантам. При выборе презента стоит учитывать не только его стоимость, но и внутренние правила конкретной школы или другого образовательного учреждения.

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