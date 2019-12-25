Петербуржец написал вопрос президенту на стене лифта и получил 5 суток ареста

Надпись на стене лифта обернулась для петербуржца пятью сутками ареста.

Выборгский районный суд Петербурга назначил мужчине 5 суток административного ареста за нецензурную надпись на стене лифта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 12 сентября около 15:36. Находясь в лифте, петербуржец написал черным маркером обращение к президенту с вопросом о местонахождении углеводородного топлива.

Мужчина признал вину и заявил в суде, что осознал свой поступок и больше не намерен повторять подобное. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил административный арест сроком на 5 суток.

Ранее в Петербурге другой мужчина получил 7 суток ареста за изображение свастики на стене лифтовой шахты. Вину он также признал.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам.

Фото: Piter.TV