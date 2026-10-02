ДТП на КАД у Новоселья растянуло пробку на юго-западе Петербурга на 9 км

Авария у съезда на Новоселье парализовала внутреннее кольцо КАД.

На внутреннем кольце КАД вечером 2 октября произошло ДТП в районе съезда на Новоселье. Авария спровоцировала многокилометровый затор на юго-западе Петербурга. О происшествии сообщает корреспондент Piter.TV с места событий.

По данным автомобилистов, хвост пробки растянулся примерно на 8-9 км и начинается со стороны Таллинского шоссе. Движение в районе аварии серьезно затруднено. На месте происшествия заметили скорую помощь и пожарных.

По данным сервиса "Яндекс Карты", общая загруженность дорог Петербурга составляет 4 балла. Официальной информации о числе участников ДТП и возможных пострадавших пока не поступало. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе под колесами иномарки погибла женщина. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Видео: Piter.TV