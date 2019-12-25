Неизвестные осквернили могилу бойца СВО в Пермском крае

Инцидент произошел в поселке Углеуральский. Неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО), сообщил Telegram-канал "Пермь News".
Судя по фото, которое опубликовала в соцсетях дочь погибшего, вандалы разбили надгробный памятник с портретом военнослужащего. Также они разорвали установленные рядом флаги. Могила принадлежит кавалеру Ордена Мужества.
Родственники бойца СВО обратились в полицию. Следственный комитет возбудил по факту появившихся в СМИ данных уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия, злоумышленников объявили в розыск. Также ищут возможных свидетелей происшествия и записи с камер видеонаблюдения.
Ранее мы сообщали, что в Сестрорецке задержали вандалов, разбивших остановку общественного транспорта.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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