Неизвестные осквернили могилу бойца СВО в Пермском крае

Могила принадлежит кавалеру Ордена Мужества.

Инцидент произошел в поселке Углеуральский. Неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО), сообщил Telegram-канал "Пермь News".

Судя по фото, которое опубликовала в соцсетях дочь погибшего, вандалы разбили надгробный памятник с портретом военнослужащего. Также они разорвали установленные рядом флаги. Могила принадлежит кавалеру Ордена Мужества.

Родственники бойца СВО обратились в полицию. Следственный комитет возбудил по факту появившихся в СМИ данных уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия, злоумышленников объявили в розыск. Также ищут возможных свидетелей происшествия и записи с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что в Сестрорецке задержали вандалов, разбивших остановку общественного транспорта.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)