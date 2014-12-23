В Сестрорецке задержаны вандалы, разбившие остановку общественного транспорта

Сумма материального ущерба составила 42 477 рублей.

Полицейские нашли подозреваемых, которые более месяца назад разбили остановку общественного транспорта в Курортном районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 мая в 08:17 поступило сообщение от очевидца о том, что ночью он слышал крики на улице и звук разбившегося стекла, а утром обнаружил разбитую автобусную остановку "Магазинная улица", расположенную в Сестрорецке около дома 39 по улице Мосина.

По факту произошедшего представитель городского благоустройства обратился в полицию с заявлением и оценил сумму материального ущерба в 42 477 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

У дома 7 по улице Володарского 24 июня полицейскими был задержан 22-летний местный житель и его 21-летний товарищ из Всеволожского района Ленобласти. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений задержанные разбили стекло остановки и с места происшествия скрылись. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Ранее в Московском районе задержали 18-летнего вандала, разбившего стекло в автобусе.

Фото: Piter.tv