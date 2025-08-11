Трамп настаивает, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили вандалы

Глава США обвинил прокурора в том, что она не настояла на продолжении уголовного дела.

Несмотря на решение прокуратуры о закрытии уголовного дела о вандализме, Дональд Трамп заявил, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили злоумышленники. Соответствующий комментарий сделал президент-республиканец из Белого дома Дональд Трамп во время общения в Овальном кабинете вашингтонской администрации с местными журналистами. Политический лидер пояснил, что прокурор столичного округа Колумбия Дженин Пирро ранее прекратила уголовное дело, но по мнению Трампа, это было ошибкой надзорного ведомства. Глава США уточнил, что причиной для отказа от обвинений стала позиция судебной инстанции, которая якобы яростно мешала прокуратуре.

Это был вандализм. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что еще в апреле лидер Белого дома распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после проведенного ремонта вода на объекте позеленела. Далее сотрудникам пришлось проводить дополнительные мероприятия. Позднее Дональд Трамп обвинил вандалов в порче покрытия, расположенного на дне водоема. В повреждении Зеркального пруда местные власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна. СМИ сообщали, что злоумышленнику грозило до десяти лет заключения.

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Фото и видео: Белый дом