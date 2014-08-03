В ЦПКиО имени Кирова научат писать растения с натуры на воскресных пленэрах

Ближайшая встреча состоится 9 августа.

В Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове продолжается цикл воскресных пленэров под открытым небом. Занятия для всех желающих проводятся каждое воскресенье под руководством преподавателей Творческой дачи, сообщили в комитете по культуре Петербурга.

Ближайшая встреча состоится 9 августа. Темой нового урока станет создание этюдов, посвященных флоре парка.

Записаться на занятие и ознакомиться с подробной информацией можно в официальной группе Творческой дачи во ВКонтакте.

"Елагин парк" возвращается: 17 площадок, 30 коллективов и 2,5 дня театра под открытым небом.

Фото: ВКонтакте / Творческая дача ЦПКиО им. С.М. Кирова