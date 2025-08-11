В США предрекли потерю Киевомбольшого количества территорий.

В сражение за освобождение всей территории Донбасса наступает решающий момент. Соответствующее мнение высказала директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала. Иностранный специалист пояснила, что уже на сегодняшний день можно говорить о том, что киевский режим покинет участок, а Москва закрепит за собой территориальные приобретения достаточно легко. Эксперт пояснила, что ВС РФ легче взять под свой контроль такие населенные пункты, как Краматорск и Славянск. Далее страна станет контролировать большую часть местных городов-крепостей в регионе.

Россия по-прежнему доминирует в воздухе, потому что у Украины нет средств ПВО — или их очень мало. А Россия способна производить сотни баллистических ракет. Так что для Украины это реальная проблема. <…> При этом Россия продолжает отвоевывать территории и закрепляться в ключевых местах. И в какой-то момент может наступить переломный момент. Дженнифер Кавана, эксперт

Дизен: Запад приближается к точке невозврата в отношениях с Россией.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen