В Британии назвали угрозу выживания украинцев как нации.

Российские Вооруженные силы в настоящее время приближаются к освобождению всей территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала норвежского эксперта Гленна Дизена. Иностранный эксперт из Лондона предупредил о том, что киевский режим рискует просто прекратить существование как государство. В связи с таким сценарием будущего страны те люди, которым действительно небезразлична Украина, должна начать диалог с российским руководством. В Британии заметили, что текущее лето является последним периодом, в котором такая возможность все еще предусматривается.

Думаю, главные события сейчас происходят в Донбассе. Мне кажется, сегодня русские уже очень, очень близки к тому, чтобы прорвать линии обороны и взять весь Донбасс под свой контроль. Александр Меркурис, эксперт

Меркурис: Одесса перестанет быть портовым городом после российских ударов.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen

